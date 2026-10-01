Dos personas de 40 años fueron detenidas durante un procedimiento realizado en el barrio Félix U. Camet, por el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Ads

El operativo estuvo a cargo de personal de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La investigación se inició a partir de actuaciones tramitadas ante la UFI de Estupefacientes de Mar del Plata, relacionadas con una presunta organización dedicada al narcomenudeo.

En ese marco, el titular del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata, Juan Sebastián Galarreta, había dispuesto nuevas tareas para establecer el paradero de un hombre de 40 años que tenía órdenes de captura vigentes por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Puede interesarte

Durante la investigación, los efectivos realizaron tareas de vigilancia, seguimientos y análisis de información. De esta manera, lograron establecer el domicilio en el que se encontraría el hombre, donde constataron su presencia y sus movimientos en el lugar. Con esos elementos, el juez autorizó un allanamiento con habilitación horaria, además de la orden de detención y el secuestro de armas de fuego.

Durante la requisa del inmueble, los investigadores secuestraron un revólver Smith & Wesson calibre .38, junto con municiones, también encontraron aproximadamente 9 gramos de clorhidrato de cocaína. La droga estaba distribuida en un envoltorio que contenía piedra y polvo, con un peso de 5,7 gramos, y otros siete envoltorios fraccionados que, en conjunto, pesaban 3,3 gramos.

Ads

Además, los efectivos secuestraron una balanza digital de precisión y cinco teléfonos celulares. Estos elementos serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar si tienen vinculación con la investigación.

Como resultado del procedimiento fueron detenidos el hombre de 40 años que era buscado por la Justicia y su pareja, también de 40 años. Ambos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de las actuaciones por presunta comercialización de estupefacientes, con intervención de los organismos judiciales correspondientes del Departamento Judicial Mar del Plata.

Ads