Un hombre de 26 años fue detenido durante la noche del miércoles, acusado de haber ingresado sin autorización a la vivienda de su expareja, en el barrio Las Heras de Mar del Plata, y de haber provocado daños en distintos elementos del domicilio.

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El procedimiento comenzó alrededor de las 21.50, luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de un hombre dentro de una vivienda, donde presuntamente estaba causando destrozos.

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Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas Sur entrevistaron a una mujer de 26 años, quien manifestó que su expareja había ingresado a la propiedad luego de atravesar la tranquera de acceso. Según su relato, el hombre la habría insultado y posteriormente golpeado distintos objetos de la vivienda con la intención de romperlos.

Cuando llegaron los policías, el hombre ya se había retirado del domicilio, por lo que en ese momento se realizó una primera intervención sin lograr localizarlo.

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Sin embargo, cerca de las 22.30, un nuevo llamado al 911 alertó a los efectivos sobre la presencia del mismo hombre en la vivienda. Al regresar al lugar, la mujer indicó que su expareja se encontraba escondido en el patio trasero.

Los agentes ingresaron al sector y lograron observar al sospechoso. Al advertir la presencia policial, el hombre escapó a pie por un descampado.

Con la colaboración de otros móviles policiales, los efectivos realizaron un operativo de búsqueda y finalmente lograron localizarlo y reducirlo en inmediaciones de Reforma Universitaria y Lebensohn.

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El hombre fue detenido y trasladado a una dependencia policial. El caso quedó en manos de la UFI de Flagrancia del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo del Dr. Vicente.

La Fiscalía dispuso iniciar una causa por “daños y violación de domicilio”, es decir, por los destrozos denunciados y por el presunto ingreso a una vivienda sin autorización. Además, ordenó notificar al acusado sobre la causa y disponer su presentación ante la Justicia.