Tras la toma de la sede nacional de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y las protestas realizadas por trabajadores en distintos puntos del país, ATE informó que logró garantizar la continuidad laboral de todo el personal hasta el 5 de febrero de 2027.

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El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, destacó la medida y sostuvo que fue producto de la movilización de los trabajadores frente al anuncio de despidos y al proceso de reorganización de la obra social.

“Este es un triunfo del sindicato. Fue la decisión de los trabajadores de abandonar sus puestos y salir a pelear, la que permitió frenar los despidos masivos en la obra social”, señaló Aguiar.

Según explicó el dirigente, el Ministerio de Defensa ordenó mantener a todo el personal durante los próximos cuatro meses. “Que se haya garantizado la continuidad de todas las fuentes laborales por cuatro meses es un alivio, aunque no se trata de una solución definitiva”, afirmó.

El conflicto se había profundizado a partir del plan de recortes que contemplaba el cierre de 13 hoteles y dos recreos, la mayoría ubicados en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche, además del cierre de 33 farmacias propias de la obra social. Desde ATE cuestionaron el proceso y advirtieron por el impacto que tendría sobre una institución que cuenta con alrededor de medio millón de beneficiarios.

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“Desde ATE vamos a mantener las protestas programadas y luego vamos a permanecer en alerta hasta que finalicen todas las tramitaciones administrativas. Se tiene que respetar el derecho a la estabilidad de todos los trabajadores y, además, salvaguardar el patrimonio de la Obra Social”, sostuvo Aguiar.

El dirigente también planteó la necesidad de avanzar en la normalización de las prestaciones y cuestionó la situación financiera de la entidad. “Ahora tenemos que seguir reclamando para que se normalice la atención y las prestaciones en todo el país. Cuando se hizo cargo esta gestión, la obra social tenía superávit y ahora acumula deudas multimillonarias. Tenemos que evitar que sigan vaciándola”, sentenció.

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