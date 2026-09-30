El Municipio de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, intervino en la recuperación de una camioneta que había sido robada en inmediaciones de un comercio. El procedimiento contó con el seguimiento de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y el sistema de reconocimiento de patentes LPR.

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El hecho fue advertido mediante un llamado al 911. A partir de los datos aportados, operadores del COM comenzaron a revisar las cámaras para reconstruir el recorrido de los autores e identificar el vehículo en el que se movilizaban.

Durante el análisis de las imágenes, el sistema LPR permitió identificar el rodado utilizado por los delincuentes, cuya patente fue incorporada para generar una alerta. Minutos después, el vehículo fue detectado en inmediaciones del barrio Coronel Dorrego.

Desde el COM continuaron siguiendo su desplazamiento y transmitieron la información en tiempo real a los móviles policiales que trabajaban en la zona.

Finalmente, efectivos policiales lograron recuperar la camioneta que había sido sustraída y localizaron el vehículo utilizado por los autores del hecho, que había sido abandonado.

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Ambos rodados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor.