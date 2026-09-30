El sector del entretenimiento estuvo presente en el Coloquio IDEA de Mar del Plata a través de Daniel Grinbank, empresario y productor vinculado desde hace décadas a la música, el teatro y los espectáculos en vivo.

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Al llegar al encuentro, Grinbank aseguró que lo hacía con “las mejores expectativas” y destacó que esta edición se desarrolla en un contexto particular para el país.

Consultado por la evolución de la actividad desde la pandemia, explicó que tanto en Argentina como en el exterior hubo inicialmente una fuerte recuperación del consumo presencial. “La gente tenía mucha necesidad de salir”, sostuvo.

Según señaló, el teatro, los recitales, los festivales y las exhibiciones tuvieron un fuerte crecimiento después de la pandemia, mientras que el cine no logró recuperarse con la misma intensidad por el avance del streaming.

Sin embargo, Grinbank advirtió que esa tendencia comenzó a cambiar. A nivel internacional, explicó que los grandes espectáculos continúan concentrando una parte importante del público, mientras que las propuestas de escala media enfrentan mayores dificultades.

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También mencionó el aumento en el precio de las entradas en mercados como Estados Unidos, donde indicó que el valor promedio pasó de unos 65 dólares antes de la pandemia a alrededor de 130 dólares en la actualidad.

Sobre la situación local, fue contundente: “Argentina está en una pendiente decreciente muy importante”.

Grinbank explicó que el año había comenzado con buenos niveles de actividad. “El primer cuatrimestre fue muy bueno. Mar del Plata anduvo bien, Buenos Aires anduvo bien, Villa Carlos Paz anduvo bien y los festivales de verano anduvieron bien”, señaló.

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No obstante, aseguró que en los últimos seis meses comenzó a registrarse una caída más marcada, en línea con el comportamiento general de la economía.

“El espectáculo es la primera boca de urna”, expresó, al explicar que cuando las familias deben ajustar sus gastos suelen priorizar alimentación, educación, salud y vivienda, mientras que el entretenimiento es uno de los primeros consumos que se reduce.

Además, advirtió sobre el menor margen de financiamiento con tarjetas de crédito. “Esas tarjetas ya empiezan a estar agotadas. Entonces, la merma se siente”, afirmó.

Por último, adelantó que en su exposición en el Coloquio IDEA presentará datos actualizados del sector y anticipó que septiembre registró una baja importante, al igual que agosto, mientras que julio también mostró una caída en la comparación interanual.

De esta manera, desde Mar del Plata, Grinbank aportó la mirada de la industria del entretenimiento sobre el impacto de la situación económica en el consumo y en la actividad de los espectáculos.

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