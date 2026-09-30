La familia de Lucía Pérez presentó ante el Concejo Deliberante de General Pueyrredon un pedido para que Juan Pablo Offidani sea declarado “persona no grata” en el distrito. La presentación fue realizada por la madre y el padre de la adolescente, Marta Montero y Guillermo Pérez, en el marco de las acciones que llevan adelante al cumplirse una década de la muerte de Lucía.

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El planteo busca que el municipio adopte una posición institucional frente a la situación de Offidani, quien fue condenado a 15 años de prisión como partícipe secundario del abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes cometido contra Lucía.

La situación procesal del condenado es uno de los puntos que mantiene el reclamo de la familia. En enero de este año, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 había concedido su libertad condicional, decisión que fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y la querella.

Posteriormente, en abril, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata revocó esa decisión y ordenó al tribunal de origen analizar la posibilidad de que Offidani accediera a un régimen de prueba con salidas diurnas.

El caso tuvo distintas instancias judiciales desde la muerte de Lucía, ocurrida en octubre de 2016. En el segundo juicio, realizado en 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 condenó a Matías Farías a prisión perpetua por abuso sexual agravado y femicidio, mientras que Offidani recibió una pena de 15 años como partícipe secundario del abuso sexual agravado.

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Sin embargo, posteriormente el Tribunal de Casación bonaerense anuló la calificación de femicidio, por lo que la situación judicial de Farías volvió a ser discutida. La familia de Lucía cuestionó esa resolución y mantiene recursos pendientes ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Ahora, el pedido para declarar a Offidani “persona no grata” deberá ser analizado por los concejales. Por el momento, se trata de una solicitud presentada por los padres de Lucía, que buscan una definición institucional del Concejo Deliberante.

El planteo llega además a pocos días del décimo aniversario de la muerte de Lucía Pérez, una fecha que volverá a colocar el caso en el centro de la agenda pública de Mar del Plata.

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