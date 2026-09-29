La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) 2026 llegó a su etapa final en La Rural de Palermo luego de cuatro jornadas marcadas por una fuerte convocatoria de público, reuniones comerciales y participación de destinos de todo el país y del exterior.

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En conversación con Radio Mitre, Nolberto Pezzati, referente del Mar del Plata Bureau, destacó el balance de esta 30ª edición y sostuvo que “ha sido una feria exitosísima”, tanto por la cantidad de visitantes como por el movimiento generado entre los profesionales del sector.

Según explicó, la edición de este año ocupó prácticamente la totalidad de la superficie disponible en La Rural y superó en metros de exposición a la feria realizada en 2025. Durante el sábado y el domingo, jornadas abiertas al público general, unas 91 mil personas recorrieron el predio.

Pezzati remarcó además la importancia de los días lunes y martes, destinados exclusivamente a los profesionales de la actividad turística. “Son los momentos en los cuales nosotros y nuestros proveedores generamos negocios con miras a lo que queda del 2026 y lo que viene del 2027”, señaló.

En ese sentido, indicó que durante la primera de esas jornadas profesionales ingresaron alrededor de 29 mil personas, mientras que para el último día se esperaba una cifra similar. “Este tipo de contactos son los que realmente nos permiten la planificación de nuestro portafolio de productos con miras al próximo año”, explicó.

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El representante del Mar del Plata Bureau también valoró especialmente la presencia local en la feria. “Estamos realmente muy contentos con nuestra presencia en el stand de Mar del Plata”, afirmó, y destacó que la participación permitió fortalecer el vínculo con organizadores de eventos vinculados al turismo de reuniones.

Pezzati sostuvo que ese contacto directo con potenciales clientes resulta clave para el posicionamiento de la ciudad dentro del segmento corporativo y de congresos. El Bureau participó durante toda la feria en el espacio del Ente de Turismo y Cultura de Mar del Plata.

Finalmente, señaló que la actividad turística, la presencia institucional y el trabajo de las agencias terminan convergiendo en un mismo objetivo comercial. “La actividad comercial, en este ámbito de desarrollo en general, es absolutamente positiva para el negocio”, concluyó.

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