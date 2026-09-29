El juez Gustavo Fissore condenó a 10 años de prisión a Guillermo Caldera y a 4 años de prisión a su pareja, Andrea Farías, quienes habían sido declarados culpables por el abandono de Jorge Caldera, padre de Guillermo, quien murió luego de ser encontrado en grave estado de salud.

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Caldera cumplirá su sentencia en la Unidad Penal Nº 15 de Batán, mientras que Farías, deberá cumplir su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario.

En el año 2023, la enfermera encargada del cuidado de Jorge Caldera, denunció a Guillermo luego de encontrar a su padre inconsciente y en condiciones de extrema falta de higiene, impregnado en orina y materia fecal.

La víctima padecía una grave afección en la columna que le impedía movilizarse por sus propios medios. Vivía junto a su hijo y a Andrea Farías en un domicilio ubicado en Bolívar al 3700.

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Luego de la denuncia, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio y ambos fueron detenidos e imputados. Por su parte, Jorge Caldera fue trasladado de urgencia a la Clínica Colón y horas después, debido a su delicado estado de salud, falleció.

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El 13 de agosto del corriente año, un jurado popular declaró culpables a Caldera y Farías. Durante la etapa de determinación de las penas, el fiscal Carlos Russo, solicitó 12 años de prisión para Caldera y 6 años para Farías. Entre los elementos agravantes del pedido contra Caldera, el fiscal mencionó la condena que el acusado recibió en el año 2005 por el homicidio de Bárbara Tiscornia.

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