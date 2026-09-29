El Municipio de General Pueyrredon abrió la inscripción a un nuevo Curso de Actualización de Cuidadores Domiciliarios, una propuesta gratuita destinada a quienes ya realizaron la formación correspondiente y cuentan con certificado oficial.

Ads

La capacitación abordará los “Desafíos en el acompañamiento a personas con demencia” y tendrá una duración de cuatro encuentros. Las clases comenzarán el lunes 5 de octubre y se desarrollarán los lunes, de 14 a 16, en la Biblioteca Parlante, ubicada en Plaza Peralta Ramos, en la zona de 14 de Julio y Almirante Brown.

El curso estará a cargo de profesionales de la Dirección de Personas Mayores y buscará brindar nuevas herramientas a quienes trabajan en el cuidado y acompañamiento de adultos mayores, teniendo en cuenta las necesidades particulares que pueden presentarse ante cuadros de demencia.

Además de la asistencia cotidiana, la capacitación pondrá el foco en aspectos vinculados con la preservación de la autonomía, la participación y la integración de las personas mayores en espacios sociocomunitarios.

La inscripción ya se encuentra abierta y puede realizarse a través del formulario dispuesto por el Municipio para quienes cumplan con el requisito de contar con la certificación oficial como cuidadores domiciliarios. http://formularios.mardelplata.gob.ar/?id=1096

Ads