Mar del Plata atravesará este martes 29 de septiembre una jornada marcada por el mal tiempo, con lluvias, elevada humedad y viento, de acuerdo con los últimos datos meteorológicos disponibles.

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El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por lluvias entre las 6 y las 12. Durante ese período, el área puede verse afectada por precipitaciones persistentes y por momentos intensas, con acumulados estimados de entre 30 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

En cuanto a las temperaturas, la mínima rondará los 9°C y la máxima alcanzará aproximadamente los 13°C, por lo que se espera un ambiente fresco durante prácticamente toda la jornada. Las lluvias tendrán mayor protagonismo durante las primeras horas y la mañana.

El viento también será un factor para tener en cuenta. Los pronósticos complementarios anticipan una rotación hacia el sudoeste, con velocidades cercanas a los 30 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre los 50 y 60 km/h. La humedad permanecerá alta durante buena parte del día y podría superar el 80%, especialmente mientras persistan las precipitaciones.

Ante la alerta, el SMN recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad, mantener limpios desagües y sumideros, no sacar residuos y alejarse de sectores con riesgo de anegamiento.

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De esta manera, el cierre de septiembre llegará a Mar del Plata con un martes frío, húmedo y lluvioso, antes de una mejora gradual de las condiciones prevista para los días siguientes.

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