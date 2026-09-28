La Società Dante Alighieri de Mar del Plata realizará el próximo jueves 1° de octubre un encuentro dedicado al legado intelectual de Umberto Eco, con la participación de especialistas que abordarán el papel de la memoria y de las instituciones culturales en la sociedad contemporánea.

Ads

La actividad, denominada “Sobre las instituciones de la memoria – Memoria, museos y biblioteca en el pensamiento de Umberto Eco”, contará con la presencia de la doctora Isabella Pezzini, profesora honoraria de la Universidad Sapienza de Roma y discípula directa del escritor italiano. También participará el profesor Leonardo Romei, coordinador de proyectos de la Fundación ADASIM.

Pezzini se formó con Eco en Bolonia y París durante la década de 1980 y obtuvo en 1990 su doctorado en Semiótica en la Universidad de Bolonia bajo su dirección. Además, mantuvo una extensa colaboración académica y editorial con el autor y desde 1981 integra la revista Versus, fundada y dirigida por el propio Eco.

Durante la jornada se buscará profundizar sobre conceptos centrales de su obra, entre ellos la memoria colectiva y el rol que cumplen los museos y las bibliotecas como espacios de preservación y transmisión cultural. También se analizará la vigencia de esas ideas frente a los cambios de la sociedad actual.

El encuentro comenzará a las 14.30 en la sede de la Società Dante Alighieri, ubicada en Bolívar 2587. La participación será gratuita, aunque será necesario inscribirse previamente y los lugares estarán sujetos a disponibilidad. La inscripción podrá realizarse mediante el formulario de Google habilitado por la organización: https://forms.gle/NKwYrcqkTGazncny5.