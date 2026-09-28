El encuentro se suma a otras actividades que Agustin Neme ha realizado vinculadas a instituciones de la ciudad, en un contexto en el que los clubes buscan consolidar su crecimiento y ampliar sus fuentes de financiamiento a través del acompañamiento de socios y la comunidad.

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Tras la reunión, Neme destacó el rol que cumplen los clubes en la vida social de Mar del Plata y señaló que estas entidades representan espacios de encuentro, identidad y pertenencia para miles de vecinos. Además, valoró el trabajo cotidiano que llevan adelante dirigentes, socios, hinchas y familias para sostener las actividades deportivas y sociales.

Durante la reunión, los dirigentes de Alvarado, entre los que se encontraba el tesorero Fabian Mesina, le presentaron los principales proyectos que la institución tiene en marcha y los detalles de la campaña destinada a incorporar nuevos socios, una iniciativa considerada clave para continuar fortaleciendo al club.

Me reuní con autoridades del Club Atlético Alvarado, quienes me contaron los proyectos que vienen impulsando y la campaña que están llevando adelante para sumar nuevos socios y seguir fortaleciendo la institución.



Los clubes son mucho más que deporte: son encuentro, identidad y… pic.twitter.com/4aMloa95Qd — Agustin Neme (@agustin_neme) September 27, 2026

“El Torito es parte de la identidad de una ciudad maravillosa”, expresó Neme a través de sus redes sociales, donde también invitó a quienes estén interesados en conocer más sobre la institución a acercarse a sus canales oficiales.

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