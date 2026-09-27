La Secretaría de Salud de General Pueyrredon instalará su dispositivo itinerante "Salud en tu Barrio" en dos sedes desde el lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, en el horario de 9 a 14.

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El primer punto funcionará en el CIC El Martillo, en Coronel Vidal 2665. El segundo, en el CDI Pueyrredon, en Calabria 7877. En ambas sedes se ofrecerá vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en centros de salud, entrega de turnos para mamografías y charlas sobre dengue, tenencia responsable de animales y prevención de ACV.

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De lunes a miércoles funcionará un móvil odontológico con atención para niños y adultos, controles bucales para embarazadas y atención de urgencias. De martes a jueves habrá turnos de pediatría en la sede. El jueves se sumarán los servicios de oftalmología infantil y ginecología. El jueves y el viernes se dictarán talleres de odontopediatría.

El miércoles se realizarán talleres de odontopediatría. El jueves y el viernes funcionará el móvil odontológico junto con el servicio de obstetricia. El viernes también se sumará oftalmología.

De lunes a viernes, antes de las 8, se realizarán castraciones de animales por orden de llegada y sin turno previo. Cada sede realizará 15 castraciones y admitirá un animal por persona. El cronograma y los requisitos están disponibles en mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

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El Consultorio Médico Móvil, destinado a personas mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14 los días martes 29 de septiembre, miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre, en el CIC El Martillo.

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