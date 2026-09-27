Mar del Plata tendrá este domingo 27 de septiembre una jornada fresca, con una temperatura mínima cercana a los 11°C y una máxima de alrededor de 13°C.

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En cuanto al estado del cielo, se esperan algunos períodos con presencia de sol durante las primeras horas, aunque la nubosidad irá aumentando y las condiciones tenderán a estar mayormente cubiertas hacia el resto del día.

El viento soplará predominantemente del este y noreste, con velocidades estimadas de entre 16 y 24 km/h, y mayor intensidad durante la tarde.

La humedad será elevada durante toda la jornada, con valores que oscilarán aproximadamente entre el 75% y el 93%, y tenderá a incrementarse hacia la noche.

De esta manera, se espera un domingo con temperaturas bajas, escasa amplitud térmica y un cielo que irá cubriéndose con el paso de las horas.