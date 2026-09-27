Domingo fresco y nublado en Mar del Plata: una máxima de 13º
La temperatura se moverá entre los 11 y los 13 grados durante este 27 de septiembre, con aumento de la nubosidad a lo largo de la jornada.
Mar del Plata tendrá este domingo 27 de septiembre una jornada fresca, con una temperatura mínima cercana a los 11°C y una máxima de alrededor de 13°C.
En cuanto al estado del cielo, se esperan algunos períodos con presencia de sol durante las primeras horas, aunque la nubosidad irá aumentando y las condiciones tenderán a estar mayormente cubiertas hacia el resto del día.
El viento soplará predominantemente del este y noreste, con velocidades estimadas de entre 16 y 24 km/h, y mayor intensidad durante la tarde.
La humedad será elevada durante toda la jornada, con valores que oscilarán aproximadamente entre el 75% y el 93%, y tenderá a incrementarse hacia la noche.
De esta manera, se espera un domingo con temperaturas bajas, escasa amplitud térmica y un cielo que irá cubriéndose con el paso de las horas.