Mar del Plata dejó su marca en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con representantes en una amplia variedad de disciplinas y un balance de 24 medallas: cinco doradas, 11 plateadas y ocho de bronce.

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Una de las grandes protagonistas fue Micaela Levaggi, quien se consagró campeona en los 1.500 y 5.000 metros y sumó un bronce en los 3.000 metros con obstáculos. En esa última prueba, Belén Casetta obtuvo el oro con un registro de 9:35.44, que significó además un récord sudamericano. En atletismo, Diego Lacamoire consiguió la plata en los 1.500 metros, mientras que también hubo participación local de Sofía Luna, Franco Peidón, Agustín Carril y Tomás Olivera.

El surf tuvo un fuerte protagonismo en Playa Grande. Isabella Assmann se consagró campeona suramericana en bodyboard femenino y Joaquín Muñoz Larreta obtuvo el oro en shortboard masculino. Victoria Muñoz Larreta logró la plata en shortboard femenino y Thiago Passeri hizo lo propio en shortboard masculino. Además, Alma Coletta Spada fue segunda en SUP técnico femenino sobre tres kilómetros.

La natación también aportó resultados destacados. Matías Chaillou y Guido Buscaglia integraron la posta argentina 4x200 metros libre que consiguió el bronce. Chaillou, además, obtuvo la plata con la posta mixta 4x100 metros combinados y estableció un récord nacional juvenil en los 200 metros libres. Catalina Dos Santos también representó al país en los 100 y 200 metros libres.

En otras disciplinas acuáticas, Ivo Cassini terminó cuarto en aguas abiertas; Auka Sosa, junto a Azul Chiorazzo, fue cuarta en trampolín sincronizado de tres metros; y Octavio Salas integró el seleccionado argentino masculino de waterpolo que obtuvo la medalla de plata tras caer 15-14 frente a Brasil en la final.

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El remo sumó nuevas preseas. Agustín Scenna consiguió dos bronces, uno en single scull masculino y otro como integrante del cuatro pares de remos cortos. Santiago Ferrer Ferrero, junto a Katia Baluzzo, obtuvo el bronce en doble Coastal mixto. También participaron Guadalupe Salas y Clara Galfré.

En patín carrera, Ken Kuwada logró dos medallas de plata al finalizar segundo en los 5.000 metros por puntos y en los 10.000 metros por eliminación. También compitieron Micaela Siri y Tobías González.

Julia Sepúlveda alcanzó la final de taekwondo femenino hasta 57 kilos y se quedó con la plata, mientras que Tiago Muñoz obtuvo el bronce en el triatlón sprint individual masculino y posteriormente integró el relevo mixto argentino que terminó cuarto.

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La presencia marplatense se extendió además al skateboarding, tiro con arco, squash, vóleibol y beach vóley. Morena Chiappero formó parte de la Selección Argentina femenina de vóley que consiguió la plata; Matías Dell Olio fue noveno en street masculino; Damián Jajarabilla representó al país en tiro con arco; Leandro Romiglio compitió en squash y Belén Enríquez finalizó quinta en beach vóley junto a Brenda Churín.

Con representantes en atletismo, surf, stand up paddle, natación, natación artística, aguas abiertas, clavados, waterpolo, remo, remo coastal, patín carrera, skateboarding, taekwondo, tiro con arco, squash, vóleibol, beach vóley y triatlón, la delegación marplatense completó su paso por Santa Fe 2026 con presencia en numerosos escenarios y un saldo de 24 medallas.

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