Mar del Plata tendrá este sábado 26 de septiembre una jornada fresca, estable y mayormente despejada, con una temperatura mínima cercana a los 9°C y una máxima que alcanzará aproximadamente los 14°C.

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Durante la mañana predominará el cielo despejado o con poca nubosidad, mientras que hacia la tarde podrían aparecer algunos intervalos de nubes sin modificar las condiciones generales del tiempo.

La humedad será elevada durante las primeras horas, con valores cercanos al 85% o 90%, y disminuirá progresivamente durante el día. En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 10 y 20 km/h, inicialmente del oeste y sudoeste, con rotación hacia el este durante la jornada.

Hacia la noche aumentará parcialmente la nubosidad y volverán a bajar las temperaturas. No se esperan precipitaciones significativas, por lo que el sábado se mantendrá estable y fresco en la ciudad.