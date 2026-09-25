La iniciativa ya fue aprobada por el Congreso y resta su publicación en el Boletín Oficial. A nivel nacional, la medida alcanzará a unos 3,35 millones de hogares, mientras que en territorio bonaerense serán alrededor de 1,24 millones de usuarios distribuidos en 94 municipios.

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Entre las ciudades que quedarán fuera del esquema ampliado se encuentra Mar del Plata, uno de los distritos con mayor cantidad de beneficiarios. También aparecen Balcarce, General Alvarado, Mar Chiquita, Necochea, Tandil, Pinamar, Villa Gesell, La Costa y Bahía Blanca, entre otras localidades bonaerenses.

Hasta ahora, el régimen contemplaba descuentos de entre el 30% y el 50% sobre las facturas, dependiendo de cada zona y situación. Con el nuevo esquema, la asistencia dejará de aplicarse sobre el total de la boleta y se concentrará únicamente en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Las estimaciones anticipan que el impacto será considerable para quienes pierdan completamente el beneficio. Algunos cálculos proyectan que las facturas de los usuarios bonaerenses podrían aumentar, en promedio, alrededor de un 55%, aunque el porcentaje final dependerá del consumo, la categoría tarifaria y la posibilidad de acceder a un subsidio focalizado.

Como referencia, un informe elaborado por IERAL estimó que en Bahía Blanca un hogar con un consumo mensual promedio de 118 metros cúbicos podría pasar de pagar cerca de $19.945 a $39.890, prácticamente el doble. En cambio, para quienes logren ingresar al nuevo sistema de asistencia, el incremento sería sensiblemente menor.

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Los usuarios de las localidades excluidas podrán solicitar el Subsidio Energético Focalizado (SEF) si acreditan una situación de vulnerabilidad. Entre los parámetros previstos aparece un límite de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales, actualmente cercano a los $4,8 millones mensuales para una familia tipo.

También podrán quedar comprendidos hogares que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, veteranos de Malvinas y familias con integrantes que posean Certificado Único de Discapacidad, aunque algunos casos estarán sujetos a evaluación de la Secretaría de Energía.

La reforma implica, en los hechos, que el régimen de Zona Fría vuelva a tener un alcance geográfico similar al esquema original de 2002, concentrado principalmente en la Patagonia, la Puna, Malargüe y el partido bonaerense de Patagones. De esta manera, gran parte de los municipios incorporados a partir de la ampliación aprobada en 2021 dejarán de contar con el beneficio automático.

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