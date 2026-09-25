Mar del Plata volverá a participar de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que celebrará su 30ª edición desde mañana y hasta el próximo martes en La Rural de Buenos Aires, con una propuesta destinada a mostrar su oferta turística durante todo el año.

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El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) contará con un stand de 176 metros cuadrados, ubicado en el Nº 1240 del Pabellón Nacional, donde ofrecerá distintas actividades para acercar los atractivos de la ciudad a los visitantes.

Una de las principales propuestas será una experiencia inmersiva con lentes Oculus, que permitirá recorrer virtualmente Mar del Plata simulando estar sobre una tabla de surf. También habrá una cabina donde los asistentes podrán tomarse fotografías y llevarse las imágenes impresas en el momento.

Otro de los atractivos será una “fiesta silenciosa”, en la que cada participante recibirá auriculares inalámbricos y podrá elegir entre tres canales de música diferentes. Los dispositivos tendrán luces LED para identificar cada opción y permitir que los asistentes interactúen entre sí mientras, desde afuera, el espacio permanecerá en silencio.

La gastronomía local también tendrá protagonismo con la participación del chef marplatense Patricio Negro, quien formará parte de las actividades culinarias destinadas a mostrar productos y sabores vinculados con la identidad de la ciudad. Además, está prevista la presencia de figuras del espectáculo que integrarán la temporada de verano 2026-2027.

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Mar del Plata también tendrá un espacio de 120 metros cuadrados en FIT Outdoor, dedicado a las experiencias al aire libre. Allí se instalarán distintas propuestas para tomarse fotografías inspiradas en tres íconos de la ciudad: un circuito de bicicletas, el tradicional lobo marino de la Rambla y tablas de surf en la playa.

La participación contará además con el acompañamiento de numerosas empresas y representantes de los sectores gastronómico, hotelero, turístico y comercial de la ciudad, en el marco del trabajo conjunto entre el ámbito público y privado.

La FIT 2026 tendrá más de 20.000 metros cuadrados de exposición y más de 350 expositores. El sábado 26 y domingo 27 estará abierta de 14 a 21 para profesionales y público general, mientras que el lunes 28 y martes 29 funcionará de 10 a 19 exclusivamente para operadores turísticos y profesionales del sector.

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