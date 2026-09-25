Los trabajos forman parte del proyecto que comenzó en la intersección de De los Trabajadores y Juan B. Justo y buscan avanzar hacia una sincronización automática del corredor, mediante sensores y controladores capaces de ajustar los tiempos de los semáforos de acuerdo con el movimiento del tránsito.

Ads

En las esquinas de 12 de Octubre y Gaboto se instalaron cámaras para detectar y contabilizar vehículos, se reemplazaron los controladores existentes y se sumaron equipos para registrar el flujo vehicular en ambos sentidos y el tránsito peatonal.

Durante al menos dos semanas, ambas intersecciones mantendrán su programación habitual mientras las cámaras recopilan información. Esos datos serán utilizados para alimentar y ajustar el algoritmo de Inteligencia Artificial antes de que el sistema comience a modificar los ciclos semafóricos de manera automática.

En paralelo, el EMVIAL ya inició las primeras pruebas de automatización en el cruce de avenida De los Trabajadores y Juan B. Justo. Allí, los tiempos de los semáforos comenzaron a ajustarse en tiempo real según las variaciones registradas en el flujo de vehículos.

Desde el área de Vialidad pidieron a conductores y peatones circular con precaución por los sectores intervenidos mientras continúan las tareas de prueba y calibración de la nueva tecnología.

Ads