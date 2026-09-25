Mar del Plata amplía las pruebas de semáforos con IA en la avenida De los Trabajadores
El Municipio de General Pueyrredon amplió las pruebas del sistema de semáforos adaptativos con Inteligencia Artificial sobre la avenida De los Trabajadores, con nuevas intervenciones en los cruces con 12 de Octubre y Gaboto.
Los trabajos forman parte del proyecto que comenzó en la intersección de De los Trabajadores y Juan B. Justo y buscan avanzar hacia una sincronización automática del corredor, mediante sensores y controladores capaces de ajustar los tiempos de los semáforos de acuerdo con el movimiento del tránsito.
En las esquinas de 12 de Octubre y Gaboto se instalaron cámaras para detectar y contabilizar vehículos, se reemplazaron los controladores existentes y se sumaron equipos para registrar el flujo vehicular en ambos sentidos y el tránsito peatonal.
Durante al menos dos semanas, ambas intersecciones mantendrán su programación habitual mientras las cámaras recopilan información. Esos datos serán utilizados para alimentar y ajustar el algoritmo de Inteligencia Artificial antes de que el sistema comience a modificar los ciclos semafóricos de manera automática.
En paralelo, el EMVIAL ya inició las primeras pruebas de automatización en el cruce de avenida De los Trabajadores y Juan B. Justo. Allí, los tiempos de los semáforos comenzaron a ajustarse en tiempo real según las variaciones registradas en el flujo de vehículos.
Desde el área de Vialidad pidieron a conductores y peatones circular con precaución por los sectores intervenidos mientras continúan las tareas de prueba y calibración de la nueva tecnología.