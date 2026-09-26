A cinco años del asesinato de Leandro “Lele” Gatti, su familia mantiene vivo el reclamo de justicia y vuelve a poner el foco sobre el único integrante de la banda que todavía permanece prófugo. Se trata de Maximiliano Urra Zapata, señalado como el ideólogo del asalto en el que el joven DJ fue asesinado a la salida de un boliche de Playa Grande.

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Miguel Gatti, padre de Leandro, cuestionó que a pesar del paso del tiempo el principal señalado por la planificación del crimen continúe sin ser detenido. “El ideólogo sigue bien encubierto o tapado, por gente copartícipe del accionar de esta banda”, sostuvo a El Marplatense.

El hombre también manifestó su disconformidad con el accionar policial durante la investigación y reclamó que se mantenga la búsqueda de Urra Zapata. Sobre el resto de los involucrados, tres fueron condenados a penas de hasta 15 años de prisión por su participación en el crimen.

Leandro Gatti fue asesinado cuando salía de trabajar como DJ en un local de Playa Grande. Los delincuentes lo abordaron convencidos de que llevaba consigo la recaudación del establecimiento, aunque en realidad transportaba únicamente la consola que utilizaba para realizar su trabajo.

El ataque terminó de manera trágica cuando Leandro recibió un disparo delante de sus amigos. Los delincuentes escaparon a bordo de una moto y un automóvil, aunque posteriormente varios de los integrantes de la banda fueron identificados y detenidos.

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Para la familia, sin embargo, el caso todavía está lejos de estar cerrado. La captura de Maximiliano Urra Zapata continúa pendiente y sobre él permanece vigente una recompensa para quien aporte información que permita encontrarlo.

“Leandro por todo el amor que ha tenido yo creo que descansa en paz, los que no descansamos somos nosotros”, expresaron sus padres al recordar a su hijo y el dolor que atraviesan desde aquel episodio.

En ese contexto, este sábado a las 18 se realizará un nuevo acto en Playa Grande, frente al memorial que recuerda al joven marplatense. La convocatoria tendrá como objetivo mantener presente su memoria y renovar el pedido de justicia.

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“Es muy injusto porque la ley de la vida no es así, no es normal que un hijo muera antes que sus padres”, expresó la madre de Lele al referirse al dolor que atraviesa la familia cinco años después del crimen.