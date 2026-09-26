El Municipio promueve una encuesta de UNICEF para conocer las demandas de los jóvenes
Se trata de una consulta digital anónima para jóvenes de 13 a 24 años en el marco de MUNA. Los resultados orientarán el diseño de políticas públicas locales.
La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, anunció su participación en una nueva edición de la consulta MUNA Te Escucha, impulsada por UNICEF Argentina mediante la plataforma U-Report.
La iniciativa está dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 13 y 24 años, con el objetivo de relevar sus principales inquietudes, intereses y necesidades a nivel local. Los datos obtenidos serán utilizados para orientar el diseño y la implementación de políticas públicas destinadas a este grupo etario.
La propuesta forma parte del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA). En ese marco, la subsecretaria de Desarrollo Social, Daniela Zulcovsky, destacó la importancia del relevamiento como complemento de las acciones que ya se desarrollan en el distrito, entre ellas el Espacio de Escucha para adolescentes y campañas vinculadas a la salud mental y la prevención del suicidio.
La consulta es gratuita, confidencial y anónima, y permanecerá abierta hasta el 14 de octubre. Puede completarse a través de las redes sociales de U-Report Argentina (@Ureport_argentina) o mediante WhatsApp al +54 9 11 6194 4646.