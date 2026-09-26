La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, anunció su participación en una nueva edición de la consulta MUNA Te Escucha, impulsada por UNICEF Argentina mediante la plataforma U-Report.

Ads

La iniciativa está dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 13 y 24 años, con el objetivo de relevar sus principales inquietudes, intereses y necesidades a nivel local. Los datos obtenidos serán utilizados para orientar el diseño y la implementación de políticas públicas destinadas a este grupo etario.

La propuesta forma parte del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA). En ese marco, la subsecretaria de Desarrollo Social, Daniela Zulcovsky, destacó la importancia del relevamiento como complemento de las acciones que ya se desarrollan en el distrito, entre ellas el Espacio de Escucha para adolescentes y campañas vinculadas a la salud mental y la prevención del suicidio.

Puede interesarte

La consulta es gratuita, confidencial y anónima, y permanecerá abierta hasta el 14 de octubre. Puede completarse a través de las redes sociales de U-Report Argentina (@Ureport_argentina) o mediante WhatsApp al +54 9 11 6194 4646.

Ads

Ads