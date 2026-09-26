La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) llevó a cabo una jornada de forestación participativa en los barrios Estación Camet y El Casal, en el marco del programa La UNMDP se planta frente al cambio climático.

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La actividad fue articulada entre el Centro de Extensión Universitaria Pueblo Camet y el Programa Universidad y Ambiente, y permitió la plantación de 40 árboles -20 en cada localidad- con la participación de vecinos, estudiantes y docentes. En la iniciativa también colaboraron alumnos de la Escuela Secundaria Nº20 y la Escuela Primaria Nº3.

El encuentro contó con la presencia de la rectora Mónica Biasone, el coordinador general de los CEU Facundo Alvarez y la coordinadora del CEU Camet Natalia De Gorgue. En paralelo a las tareas de forestación, la ingeniera agrónoma Karen Moreno brindó el taller Cuidando nuestros árboles, orientado al mantenimiento y cuidado de las especies.

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Según detallaron desde la organización, la intervención incluyó la erradicación de un microbasural en la zona, que fue transformado en un espacio verde destinado a generar áreas de sombra y favorecer actividades recreativas y deportivas para la comunidad.

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