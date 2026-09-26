El Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon distinguió al Jardín de Infantes Mi Tallercito, ubicado en Magallanes 3878, en el marco del 30° aniversario de su fundación, celebrado durante este 2026.

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La ceremonia tuvo lugar en el recinto de sesiones a partir de un proyecto impulsado por el concejal Ricardo Liceaga Viñas, en el que se destacó la trayectoria del establecimiento en el cuidado, la socialización y la formación pedagógica de la primera infancia desde su creación en 1996, en el ámbito del Club Atlético Talleres.

El acto contó con la participación de autoridades municipales y representantes de la comunidad educativa, junto a integrantes de la comisión directiva, docentes, ex directivos y familias vinculadas a la historia de la institución del puerto marplatense.

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