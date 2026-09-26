El senador nacional de Unión por la Patria, Eduardo “Wado” De Pedro, participó del Tercer Congreso Educativo Nacional Imaginar y Transformar, realizado en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), ocasión en la que aprovechó para ofrecer una mirada sobre la situación que observa de la ciudad, a la que definió con los conceptos “mugre, falta de seguridad y desocupación” y alerto: “Cuando la Argentina está mal, a Mar del Plata le va peor”.

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En diálogo con El Marplatense, el dirigente aseguró ser “fanático de Mar del Plata, un enamorado. Todas mis vacaciones de infancia fueron acá, en Punta Mogotes, así que te puedo hablar desde hace 49 años”. En ese sentido, afirmó que observa “una ciudad que no está tan limpia como antes, algo sucia, con comercios con baja actividad, y por lo que me cuentan con muchísima inseguridad”.

De Pedro vinculó esa situación con los indicadores laborales y sostuvo que “los índices del Gobierno nacional muestran que la desocupación pasó del 6,3% al 9,9%. Es una de las tres ciudades con más desocupación del país”. En esa línea, resumió su mirada con una enumeración crítica: “Mugre, falta de seguridad y desocupación”.

El senador kirchnerista también describió su recorrido por el puerto local, al que describió como “el puerto pesquero más grande de la Argentina, con un polo industrial importante, con escuela técnica incluida”, aunque reconoció que “ese potencial está en decadencia”. A esto sumó su percepción sobre el turismo: “El turismo, según me cuentan, fue muy malo este año”. Y concluyó su diagnóstico sobre la gestión local afirmando que “la veo ausente, abandonada. La síntesis es esa: una ciudad abandonada”.

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En relación con la próxima temporada turística y las advertencias de sectores comerciales, el senador sostuvo que “quiero que los argentinos puedan vacacionar en Mar del Plata. Es una de las ciudades más lindas del país, con un pueblo maravilloso que recibe muy bien”. Sin embargo, advirtió que la situación económica nacional impacta directamente en la ciudad: “Cuando ves los números nacionales, el nivel de deuda de las familias, la necesidad de más de un trabajo para llegar a fin de mes, el deterioro de los jubilados, todo eso impacta directamente en el turismo”.

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En ese marco, subrayó una de sus definiciones centrales: “Mar del Plata depende mucho de la clase media. Cuando la Argentina está mal, a Mar del Plata le va peor”. Y agregó que “familias que antes venían a disfrutar hoy tienen problemas incluso para medicamentos o gastos básicos”, por lo que expresó su expectativa de cambio: “Ojalá la situación cambie: que suban los salarios, las jubilaciones, que baje la desocupación y que cambie el rumbo económico”.

Al referirse a la discusión en el Senado por la eliminación del régimen de “zonas frías”, recordó que “en 2021, una ley impulsada por Máximo Kirchner amplió las zonas frías e incluyó a Mar del Plata con descuentos del 30% al 50% en la tarifa de gas”. Según explicó, su espacio intentó frenar la votación en la que se derogó: “Nosotros intentamos que no hubiera quórum para evitarlo, pero un grupo de senadores lo logró y la aprobaron”.

En ese punto, advirtió sobre el impacto de la medida: “El mes que viene va a haber aumentos de gas del 30% al 50%”. Y calificó la decisión como “de una crueldad espantosa, en un contexto donde no hay trabajo, no hay becas, no hay medicamentos y los jubilados están mal”.

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En el plano político, De Pedro planteó la necesidad de discutir un rumbo de país y afirmó: “Tenemos que definir un modelo productivo para la Argentina. Esta pelea constante entre gobiernos no tiene sentido si no discutimos un rumbo de país”. En ese sentido, reivindicó la experiencia de gobiernos anteriores al reivindicar “los 12 años de Néstor y Cristina: más inversión, más trabajo, mejores salarios e industria”.

También sostuvo que “el rol de un gobierno es cuidar a su gente, no dejarla desprotegida” y añadió que “hay que definir un modelo de desarrollo, educación, producción y convivencia. A partir de ahí, discutir quién lo conduce”.

Respecto de la organización del peronismo, consideró que “son procesos. En 2018 pasó algo similar y en 2019 se armó un frente que luego condujo Cristina. Estas cosas ocurren. Después los sectores se ordenan y se construye una síntesis”. Y afirmó, en relación a la situación judicial de la ex presidente, que “el peronismo tiene historia con eso. Perón estuvo 18 años proscripto. Vamos a seguir articulando para que el Poder Judicial revierta su situación o, si no, recurrir a organismos internacionales”.