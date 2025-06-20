Caputo cruzó fuerte a “Wado” de Pedro en redes: “Burro”, “basura” y “corrupto”
El senador kirchnerista cuestionó el crédito otorgado por el FMI durante el gobierno de Macri. El ministro de Milei acusó al kirchnerismo de “corrupción fiscal”.
El senador kirchnerista cuestionó el crédito otorgado por el FMI durante el gobierno de Macri. El ministro de Milei acusó al kirchnerismo de “corrupción fiscal”.
Lo aseguró el Ministro del Interior en el hotel "Intersur" de la regional marplatense del Sindicato de Luz y Fuerza, por la nueva edición de la Semana Social.
A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el precandidato de "Unión por la Patria" confirmó sus intenciones de participar de las PASO.
El ministro del Interior permaneció en la ciudad para visitar, junto a Fernanda Raverta, una oficina del RENAPER que trabaja junto a la ANSES en el Puerto de la ciudad. Evitó habla de su precandidatura y volvió a destacar el aporte de los gastronómicos en el Congreso que culminó este jueves tras el