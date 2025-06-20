Wado de Pedro en Mar del Plata: "Soy de la generación de la esperanza"

El ministro del Interior permaneció en la ciudad para visitar, junto a Fernanda Raverta, una oficina del RENAPER que trabaja junto a la ANSES en el Puerto de la ciudad. Evitó habla de su precandidatura y volvió a destacar el aporte de los gastronómicos en el Congreso que culminó este jueves tras el