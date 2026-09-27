El presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, Guillermo Fassano, analizó la situación del sector de cara a la temporada 2027 y advirtió que existe “una previsión baja de venta porque hay una caída de la venta en el mostrador muy importante” a partir de “la competencia de la venta online” y “la caída de la demanda, que es muy importante”.

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En ese marco, recordó en diálogo con El Marplatense que históricamente “los turistas venían a Mar del Plata a comprar, anticipándose a la colección de invierno, los suéteres que nosotros ya teníamos preparados en los mostradores”, aunque aclaró que “esto ha cambiado” con el avance de los nuevos canales de comercialización.

Pese a ese escenario, remarcó el valor del producto local al señalar que “tenemos un producto único no solo en el país, sino que además es un sweater marplatense, es competitivo a nivel internacional”, al tiempo que afirmó que “a misma calidad, Mar del Plata no es más cara que ningún país del mundo”.

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Además, puso en valor la compra presencial al sostener que “los productos que se pueden conseguir acá en el verano físicamente, revisándolos, tocándolos, teniendo la garantía de empresas que residen en el país, que te lo pueden cambiar y todo, siempre es una ventaja”, y agregó que el que entiende sabe qué producto se está llevando: “No hay otro lugar del país que haga un producto de calidad como el pulóver marplatense”.

Al mismo tiempo, cuestionó con dureza a las plataformas digitales del exterior al afirmar que “no te venden productos, te venden fotos” y que “son tan diferentes entre los que te ponen en una foto editada o armada con inteligencia artificial y lo que terminas recibiendo, que cada vez hay más gente desencantada”, en operaciones donde “viene un courier y te entrega el producto en tu casa y arréglate”.

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Finalmente, reclamó al Municipio que utilice los recursos disponibles para fomentar el turismo y exigió que “a través del fondo de turismo se haga una campaña importante para que venga a Mar del Plata”, al considerar que “hace falta que venga más gente y Mar del Plata tiene a través del fondo de turismo, si no se afecta para otros fines, los recursos suficientes como para que la temporada sea un éxito”. En ese sentido, cuestionó que esos fondos “se utilicen para otros fines por una incompetencia en la gestión”.