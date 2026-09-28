Mar del Plata comenzará la semana con una jornada poco primaveral. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 28 de septiembre se espera tiempo fresco, abundante nubosidad y probabilidad de precipitaciones, principalmente durante la primera parte del día.

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La temperatura máxima rondará los 12 °C, con pocas variaciones a lo largo de la jornada. Durante la mañana se concentrará la mayor inestabilidad, con una probabilidad de lluvias de entre el 40% y el 70%, mientras que hacia la tarde las condiciones comenzarían a mejorar.

El viento también será protagonista durante el lunes. Se esperan velocidades de entre 7 y 31 km/h, dependiendo del momento del día, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

La humedad se mantendrá elevada, con valores que podrían ubicarse alrededor del 84% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de ambiente húmedo y fresco.

De esta manera, el último lunes de septiembre llegará con abrigo, viento y posibilidad de lluvias durante las primeras horas, antes de una paulatina mejora de las condiciones meteorológicas.

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