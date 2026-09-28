Alerta amarilla por tormentas durante la madrugada del lunes
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por la posibilidad de fenómenos de variada intensidad, con lluvias fuertes en cortos períodos, granizo, actividad eléctrica y ráfagas localizadas.
Mar del Plata se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas para la madrugada de este lunes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el organismo, durante ese período se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas localizadas.
Ante estas condiciones, se recomienda circular con precaución por la vía pública y respetar las normas de tránsito, además de asegurar macetas y otros elementos que puedan encontrarse sueltos en balcones y terrazas.
También se solicita a los vecinos no sacar los residuos fuera del horario permitido, con el objetivo de evitar inconvenientes ante posibles acumulaciones de agua.
En caso de emergencia, se encuentran disponibles las líneas de Defensa Civil, al 103, y del SAME, al 107.