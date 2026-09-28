El Día del Empleado de Comercio registra un alto nivel de acatamiento en Mar del Plata. Según estimó Esteban Fraysse, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, la adhesión a la jornada ronda el 80%, de acuerdo con un relevamiento propio realizado entre las empresas de la región.

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“Para nosotros es un nivel alto de acatamiento”, señaló Fraysse, quien explicó a El Marplatense que el sindicato cuenta con estadísticas propias sobre unas 6.000 empresas de toda la Costa Atlántica, con una fuerte presencia en Mar del Plata. De todos modos, aclaró que el porcentaje definitivo será analizado al finalizar la jornada.

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El dirigente gremial remarcó que la fecha tiene un significado que excede el descanso laboral. “El Día del Empleado de Comercio es un día de conmemoración de las luchas que llevamos como trabajadores de comercio”, sostuvo. En ese sentido, recordó que el sindicato cumplirá 110 años de historia en diciembre y destacó las luchas impulsadas por los trabajadores durante las primeras décadas del siglo XX para conseguir la reducción de la jornada laboral y el reconocimiento de las horas extras.

Fraysse también explicó que la jornada tiene el alcance de un feriado nacional, por lo que los trabajadores pueden optar por no concurrir a sus puestos. En aquellos establecimientos donde se les exige trabajar, desde el sindicato indicaron que están realizando inspecciones a partir de las denuncias recibidas, en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, para constatar el cumplimiento de los derechos laborales.

Respecto del impacto en la actividad comercial de Mar del Plata, el secretario gremial señaló que la adhesión no se limita a las grandes superficies. Además de las cadenas de supermercados y los shoppings, mencionó los principales corredores comerciales a cielo abierto, entre ellos San Juan, Constitución, Edison y distintos sectores de la zona sur, donde aseguró que también se registra un alto acatamiento y numerosos comercios permanecen cerrados.

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