Un hombre de aproximadamente 50 años debió ser trasladado este lunes por la mañana al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) luego de protagonizar un fuerte accidente de tránsito en la zona costera de Mar del Plata.

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El hecho se registró en inmediaciones de **Valencia y la costa**, a pocos metros de la rotonda de Avenida Constitución. Por motivos que todavía son materia de investigación, una camioneta Toyota Hilux negra que circulaba en dirección al centro perdió el control, realizó un trompo y terminó impactando violentamente contra una columna de iluminación ubicada en la dársena que divide los carriles rápidos.

Como consecuencia del choque, el vehículo quedó atravesado y en sentido contrario al que llevaba originalmente. El sector del conductor fue uno de los puntos que recibió el impacto.

Personas que se encontraban en el lugar asistieron inicialmente al hombre hasta la llegada de los equipos de emergencia. Posteriormente, personal del SAME intervino y dispuso su traslado al HIGA para realizarle los estudios correspondientes.

De acuerdo con la información de la intervención, el conductor presentó un traumatismo encéfalo-craneano con pérdida de conocimiento recuperada, además de heridas y golpes en la zona del cráneo y el rostro.

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Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia, se implementó un corte sobre los carriles rápidos para permitir el trabajo del personal policial y la posterior remoción de la camioneta, que sufrió importantes daños y no podía continuar circulando.

Al momento del accidente se registraba una leve llovizna y la calzada se encontraba mojada. Estas condiciones podrían haber incidido en la pérdida de control, aunque las circunstancias exactas del siniestro todavía deberán establecerse.

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