El Oratorio Juvenil Pequeño Mundo confirmó la reapertura de la inscripción para la 66° edición de la Caravana de la Primavera, fijada para el próximo domingo 4 de octubre luego de reprogramar la fecha original por mal tiempo.

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El trámite estará disponible hasta el sábado, de 10:00 a 19:00, en la sede de Matheu 3349, en las sucursales de FAVA y mediante atención a distancia por WhatsApp al +54 223 668-5862.

El solapín tiene un valor de $4.000 (abonable en efectivo o transferencia) e incluye beneficios como la participación en el sorteo de una bicicleta, refrigerios, micros de apoyo, servicio del camión "Pinchazo" y asistencia médica.

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La organización aclaró que la inscripción no es obligatoria para realizar el recorrido, y que los pases comprados con anterioridad siguen siendo válidos.

La concentración partirá a las 8:00 desde Matheu y Jujuy. La caravana avanzará por avenida Independencia, Juan B. Justo y de los Trabajadores hasta el Centro Scout. Tras un receso, el regreso se desplegará por la costa y avenida Luro para culminar con el acto de clausura cerca de las 16:30 en el Monumento al General San Martín.

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