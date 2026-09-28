La industria pesquera argentina buscará ampliar su presencia en el mercado europeo durante Argentina Week París, el encuentro internacional que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y contará con la presencia del presidente Javier Milei y su comitiva. En ese marco, la pesca tendrá un espacio comercial propio destinado a consolidar mercados tradicionales, diversificar compradores y fortalecer la inserción internacional de los productos pesqueros nacionales. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) acompañará a la delegación del sector a través de su presidente, Raúl Matías Cereseto.

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La jornada especializada, denominada Argentina B2B Week | Seafood Edition – France, se desarrollará el viernes 2 de octubre y permitirá el contacto directo entre exportadores argentinos e importadores, distribuidores, mayoristas, supermercadistas y operadores gastronómicos franceses. El encuentro incluirá además una degustación de productos pesqueros argentinos y se desarrollará junto con otras actividades orientadas a generar oportunidades de inversión y negocios en sectores como energía, minería, agroindustria, tecnología e infraestructura.

La llegada de la pesca argentina a París estará respaldada por un destacado desempeño exportador. Según estadísticas oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, durante 2025 las exportaciones pesqueras alcanzaron los US$ 2.010 millones, correspondientes a 549.416 toneladas comercializadas. El resultado significó un crecimiento interanual del 4,3% en valor y del 3,9% en volumen, y representó el segundo registro histórico más elevado del sector, solamente por debajo de los US$ 2.149 millones alcanzados en 2018.

La tendencia positiva continuó durante los primeros meses de 2026. Entre enero y abril, las exportaciones pesqueras totalizaron US$ 867 millones, con un crecimiento interanual del 32% en valor y del 28% en volumen. En ese período, la Argentina comercializó 249.412 toneladas de productos del mar. La misión comercial es impulsada por la Secretaría General de la Presidencia y PromArgentina, junto con el Consejo Federal Pesquero, CAPIP, CAPeCA, la Cancillería y la Embajada argentina en Francia.

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Para FULASP, la participación en el encuentro representa una oportunidad para mostrar la dimensión de una cadena productiva que comprende embarcaciones, trabajadores, plantas procesadoras, frigoríficos, servicios portuarios, logística y comercialización internacional. “Argentina tiene una industria pesquera con capacidad para competir en los mercados internacionales y generar divisas genuinas. Detrás de cada producto que llega a una mesa europea existe una enorme cadena de trabajo. París nos ofrece la posibilidad de mostrarnos, consolidar compradores y construir nuevas relaciones comerciales”, expresó Cereseto.

Desde la entidad remarcaron que la expansión comercial debe estar acompañada por políticas de administración responsable de los recursos, investigación científica, trazabilidad y protección de los ecosistemas marinos. “El desafío no es solamente vender más, sino construir una industria capaz de sostener su crecimiento durante muchos años. La sostenibilidad, la calidad de nuestros productos y la apertura de nuevos mercados tienen que avanzar juntas”, señaló Cereseto. En ese sentido, Argentina Week se presenta como una nueva oportunidad para proyectar internacionalmente el potencial de la pesca nacional y abrir nuevas puertas para las empresas, trabajadores y toda la cadena productiva del sector.

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