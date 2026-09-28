La Justicia Federal de Mar del Plata investiga a la obra social Unión Personal por posibles incumplimientos de órdenes judiciales que establecían la cobertura de distintas prestaciones médicas. En ese marco, a principios de septiembre se realizaron operativos en las oficinas que la entidad tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de una medida solicitada por el Ministerio Público Fiscal y autorizada por el juez de Garantías Santiago Inchausti.

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La investigación está a cargo del fiscal Carlos Martínez, con la intervención de los auxiliares fiscales Agustín Roldán y María Victoria Piro y el equipo del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata. El expediente reúne tres casos de afiliados que habían iniciado amparos de salud ante el Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata y que tenían como denominador común a Unión Personal como responsable de brindar las prestaciones requeridas.

En dos de los casos, los afiliados fallecieron, mientras que en el tercero se produjo un agravamiento de su cuadro de salud. Las órdenes judiciales involucraban dos intervenciones quirúrgicas y distintas prestaciones médicas que, según la hipótesis investigada, no fueron cumplimentadas o no se concretaron dentro de los tiempos establecidos por la Justicia.

Los tres expedientes habían sido tramitados inicialmente por separado, pero el 11 de noviembre de 2025 se dispuso su acumulación en un único legajo fiscal por la existencia de conexidad subjetiva y probatoria. De esta manera, la Fiscalía comenzó a analizar de forma conjunta la posible existencia de un mecanismo interno de actuación frente a órdenes judiciales relacionadas con prestaciones médicas urgentes.

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Durante la audiencia realizada el 3 de septiembre, el Ministerio Público Fiscal planteó que la documentación incorporada hasta ese momento permitía reconstruir lo ocurrido en los expedientes judiciales, como las órdenes de cobertura, presentaciones, respuestas e intimaciones, pero no alcanzaba para determinar cómo se tomaron las decisiones dentro de la obra social.

Por ese motivo, la Fiscalía solicitó una orden de presentación dirigida al presidente del Consejo Directivo de la Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación, para obtener documentación y expedientes administrativos vinculados con los tres afiliados. La medida fue autorizada por el juez, con allanamiento en subsidio, y ejecutada por personal de la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Policía Federal Argentina.

La causa se encuentra encuadrada inicialmente bajo la hipótesis de desobediencia a una orden judicial, delito previsto en el artículo 239 del Código Penal. Sin embargo, la Fiscalía busca determinar además si los presuntos incumplimientos tuvieron relación causal con el agravamiento de la salud del afiliado que sobrevivió y con los fallecimientos registrados en los otros dos casos, lo que podría llevar a analizar otras eventuales responsabilidades penales.

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La investigación continúa con el objetivo de reconstruir el circuito interno de decisiones de la obra social, determinar quiénes intervinieron en cada caso y establecer, a partir de la documentación que se incorpore al expediente, si existieron responsabilidades penales por los presuntos incumplimientos de las órdenes judiciales.