Mar del Plata volverá a contar con servicio de guardavidas en varias de sus playas desde el 1° de octubre, como parte del esquema previo al Operativo de Seguridad en Playas de la temporada 2026/27.

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Durante todo octubre, la cobertura será limitada y funcionará diariamente entre las 11 y las 17. Fuera de ese horario no estará disponible el servicio en estos sectores, por lo que se recomienda extremar las precauciones al ingresar al mar.

En la zona de La Perla, habrá guardavidas en las Unidades Turísticas Fiscales 1 a 4, los balnearios Alfonsina y San Sebastián y el puesto de seguridad ubicado en el Torreón del Monje.

En el sector Centro, la cobertura alcanzará al Complejo Playa Grande y a los balnearios comprendidos entre el 0 y el 7.

Por su parte, en la zona sur habrá presencia de guardavidas en Punta Cantera IV y V, incluyendo Waikiki; Arroyo Lobería, en Cruz del Sur; Arroyo Seco y Manantiales Club de Mar.

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Este dispositivo reducido se mantendrá hasta el 1° de noviembre, fecha prevista para el comienzo del operativo completo de seguridad en las playas, que incluirá un mayor despliegue de personal, equipamiento de rescate e infraestructura.

Hasta entonces, se recomienda evitar el ingreso al agua en aquellas playas o sectores que no cuenten con cobertura de guardavidas.