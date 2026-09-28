La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon analiza presentar un amparo ante la Justicia Federal contra la reciente modificación del régimen de Zona Fría ampliada, al considerar que la nueva normativa establece un trato desigual entre usuarios que se encuentran en condiciones climáticas similares.

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Marcelo Lacedonia, defensor del Pueblo de General Pueyrredon, sostuvo que la eliminación del beneficio tendrá un impacto directo sobre las facturas de gas de los usuarios de la ciudad. Según explicó, quienes actualmente acceden a una bonificación del 30% podrían enfrentar incrementos de casi el 43%, mientras que para aquellos que tenían un descuento del 50% las facturas podrían llegar a duplicarse.

“Nosotros entendemos que la modificación introduce dos varas de medir al conjunto de usuarios de gas del país, siendo esta una arbitrariedad”, sostuvo Lacedonia. En ese sentido, cuestionó que los usuarios incluidos en la denominada Zona Fría original, que permanece vigente, no deban realizar trámites administrativos ni acreditar condiciones de vulnerabilidad para acceder al beneficio.

En cambio, señaló que para los usuarios de General Pueyrredon y del centro-sur de la provincia de Buenos Aires se establecerían requisitos vinculados con la situación patrimonial y los ingresos para poder acceder a una bonificación similar.

“Esto se hará porque se trata de manera desigual a dos subconjuntos de usuarios que están en idénticas condiciones climáticas”, afirmó el defensor del Pueblo. Como ejemplo, sostuvo que dos terceras partes de Río Negro tienen condiciones climáticas similares a General Pueyrredon, pese a que los usuarios de esa zona mantendrían un régimen diferente.

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Ante esta situación, Lacedonia indicó que la Defensoría está trabajando en la posibilidad de presentarse ante la Justicia Federal para cuestionar la medida y solicitar una medida de no innovar que impida la aplicación del nuevo cuadro tarifario derivado de la modificación del régimen.

“Entendemos que la norma es arbitraria desde el punto de vista constitucional”, afirmó el funcionario, quien señaló que el planteo judicial buscará evitar que los nuevos criterios impacten sobre los usuarios de General Pueyrredon mientras se analiza la legalidad de la modificación.

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