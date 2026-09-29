La investigación judicial que tiene como acusado al exentrenador de hockey Horacio Asensio continúa sumando elementos y ya cuenta con el testimonio de cinco mujeres. Así lo confirmó el abogado Sebastián Martínez, representante de una de las denunciantes, quien además señaló que otras dos mujeres de Mar del Plata podrían presentarse ante la Justicia.

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Según explicó el letrado, uno de los aspectos que llamó la atención de la querella son las similitudes entre los relatos incorporados al expediente. “Por lo menos hasta la fecha han relatado situaciones extremadamente similares”, afirmó Martínez al referirse a la mecánica de los hechos denunciados.

Los testimonios que ya forman parte de la causa corresponden a situaciones que, de acuerdo con el abogado, habrían ocurrido durante el período en que Asensio residía en Monte Hermoso. Martínez aclaró que, hasta el momento, ninguna de esas declaraciones estaría vinculada con hechos ocurridos en Mar del Plata ni con períodos posteriores a los años que actualmente son investigados.

En paralelo, la querella tomó contacto con mujeres de Mar del Plata que podrían aportar nuevos elementos. En ese sentido, el abogado confirmó que tiene conocimiento de al menos dos posibles denunciantes de la ciudad y manifestó su expectativa de que puedan declarar ante la Justicia.

“Es muy probable que haya otras dos y ojalá puedan prestar declaración”, sostuvo Martínez, al referirse a las posibles nuevas incorporaciones al expediente.

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La eventual llegada de estos testimonios podría sumar información sobre otros hechos y períodos a la investigación. Además, desde la querella consideran que los nuevos relatos podrían tener relevancia en el análisis jurídico de la causa, particularmente en lo relacionado con la vigencia de la acción penal y los hechos que actualmente están bajo análisis judicial.

Mientras tanto, la investigación continúa con las denuncias por presuntos abusos sexuales atribuidos a Asensio durante los años en los que estuvo vinculado a jóvenes jugadoras. La Justicia deberá evaluar los testimonios ya incorporados y aquellos que eventualmente se sumen para establecer el alcance de las acusaciones y las circunstancias de los hechos denunciados.

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