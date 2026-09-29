Mar del Plata cerró su participación en la FIT 2026 con presencia institucional y empresarial, donde presentó su oferta turística ante visitantes, agencias y operadores del sector.

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La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y Zona destacó la participación de los dos sectores que considera centrales para la actividad turística: la hotelería y la gastronomía.

Durante la jornada comercial, distintos establecimientos hoteleros mantuvieron encuentros con agencias de viajes y operadores turísticos para promocionar la oferta de alojamiento de la ciudad y generar nuevas oportunidades de negocios de cara a la temporada.

La gastronomía también tuvo su espacio. Reconocidos cocineros marplatenses realizaron presentaciones durante el fin de semana para mostrar productos, sabores y propuestas de la cocina local, en línea con el posicionamiento de Mar del Plata como Capital Gastronómica de la Argentina.

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“Hoy no alcanza solamente con mostrar la belleza de Mar del Plata. Tenemos que mostrar también la calidad de nuestra hotelería, nuestra gastronomía y todo lo que tenemos preparado para recibir a quienes nos eligen”, sostuvo Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica.

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Desde la entidad remarcaron que ambos sectores tienen un peso central en la actividad turística por su aporte al empleo, el movimiento económico y la experiencia de los visitantes.

“Nos despedimos de la FIT 2026 con mucho orgullo y con la expectativa puesta en una excelente temporada. Queremos recibir a nuestros visitantes con una ciudad preparada, con una hotelería de calidad, una gastronomía cada vez más reconocida y una oferta turística que nos permita seguir siendo uno de los grandes destinos de la Argentina”, concluyó Szkrohal en diálogo con El Marplatense.

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