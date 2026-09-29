El bloque de concejales de Acción Marplatense presentó un proyecto de comunicación para reclamar respuestas ante distintos problemas de infraestructura y servicios que afectan al barrio Las Dalias, en la zona norte de Mar del Plata.

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La iniciativa recoge reclamos de vecinos vinculados con el estado del alumbrado público, la falta de mantenimiento de la red vial y los anegamientos que se producen durante jornadas de lluvia.

Desde la bancada señalaron que las deficiencias en la iluminación generan sectores con menor visibilidad durante la noche y advirtieron que esta situación puede aumentar la sensación de inseguridad, además de dificultar la circulación peatonal y vehicular.

El proyecto también pone el foco en el estado de las calles. Según se planteó, en distintos sectores hay baches, falta de cordón cuneta y arterias de tierra que se vuelven difíciles de transitar, lo que complica el acceso de ambulancias, bomberos y servicios de recolección, además de afectar a los vehículos particulares.

Otro de los puntos señalados es la presencia de microbasurales a cielo abierto. Los concejales advirtieron que la acumulación de residuos puede generar focos de contaminación, malos olores y presencia de roedores, con impacto directo en la calidad de vida de los vecinos.

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A esto se suma la problemática de los anegamientos. De acuerdo con el planteo, varias calles y esquinas del barrio presentan acumulación de agua de manera recurrente debido a falencias o falta de mantenimiento en el sistema de desagües pluviales.

Desde Acción Marplatense consideraron que estas situaciones exponen diferencias en la prestación de servicios básicos entre distintos sectores de la ciudad y remarcaron la necesidad de avanzar con una planificación urbana integral.

En ese sentido, señalaron que el Departamento Ejecutivo debe planificar y ejecutar las obras necesarias para responder a las demandas de infraestructura y garantizar que el crecimiento de la ciudad esté acompañado por servicios adecuados en todos los barrios del Partido de General Pueyrredon.

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