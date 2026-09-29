El encuentro reunirá a representantes del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) de la provincia de Buenos Aires y contará con distintas mesas y paneles vinculados a la actividad gremial y educativa.

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El acto de cierre estará encabezado por la secretaria general de SADOP Nación, Marina Jaureguiberry; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; la directora general de Cultura y Educación provincial, Flavia Terigi; y la secretaria general de SADOP Provincia de Buenos Aires, Adriana Donzelli.

Durante las jornadas también participarán la secretaria gremial de SADOP PBA, Luján Cottone; el asesor gremial Santiago Pavón Jaureguiberry; y el director provincial de Delegaciones Regionales del Ministerio de Trabajo bonaerense, Sergio Sánchez.

La agenda incluirá además la participación de especialistas y referentes del ámbito educativo, entre ellos Fernando Schapachnik, Luz Albergucci, Javier Ranaldi, monseñor Ernesto Giobando y Claudia Bracchi.

Desde SADOP destacaron la importancia del encuentro como espacio de debate y organización para las delegadas y delegados de la educación privada de la provincia.

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Fuente: ANSI

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