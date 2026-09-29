Víctor Hugo Díaz volverá a estar frente a la Justicia Federal de Mar del Plata en el marco de la investigación que busca determinar el funcionamiento de una presunta organización vinculada con apuestas ilegales y maniobras de lavado de activos.

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El imputado deberá presentarse el próximo 5 de octubre, luego de haber solicitado declarar ante la Justicia. En la primera oportunidad en la que había sido convocado, Díaz había decidido hacer uso de su derecho a no prestar declaración.

Ahora, su indagatoria permitirá que exponga su propia versión sobre los elementos incorporados al expediente y responda las cuestiones que forman parte de la investigación. Entre los aspectos que serán analizados aparecen distintos movimientos de dinero detectados durante la pesquisa.

La Justicia Federal procura determinar el origen y el destino de esos fondos y establecer si existe una relación entre esas operaciones y las maniobras que se investigan. También se busca reconstruir los vínculos que Díaz habría mantenido con otros de los imputados que forman parte de la causa.

El expediente se encuentra a cargo del juez federal Santiago Inchausti, mientras que la investigación cuenta con la intervención de la fiscal Laura Mazzaferri. La pesquisa tiene como eje presuntas actividades relacionadas con apuestas ilegales y posterior lavado de activos.

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La declaración del 5 de octubre será incorporada al expediente y analizada junto con el resto de los elementos reunidos hasta el momento. De esta manera, Díaz tendrá la posibilidad de brindar explicaciones sobre las operaciones y relaciones que son objeto de investigación y ejercer formalmente su derecho de defensa.

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