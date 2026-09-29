En el marco de las actividades por el centenario de la Base Naval Mar del Plata, se realizó una jornada conjunta entre estudiantes de la Carrera de Guardavidas del Instituto Superior de Formación Técnico Docente Arístides Hernández y cursantes del Curso de Comando Anfibio de la Armada Argentina.

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El encuentro se desarrolló en las instalaciones de la Escuela de Buceo, donde personal militar y futuros guardavidas llevaron adelante distintas prácticas en el agua orientadas a complementar los conocimientos y capacidades necesarias para ambas profesiones.

Entre las actividades se destacó una práctica de apnea estática, una técnica que permite trabajar el control de la respiración, la seguridad y la resistencia subacuática, aspectos fundamentales tanto para la formación naval como para la preparación de los guardavidas.

La propuesta también permitió generar un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos entre las dos instituciones, con el objetivo de enriquecer la formación profesional de los participantes.

Desde ambas partes señalaron que existe la intención de continuar desarrollando este tipo de jornadas conjuntas, con nuevas instancias de capacitación vinculadas al ámbito naval y al trabajo en el agua.

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