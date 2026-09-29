La UNMdP brindará charlas gratuitas sobre sus carreras
Las propuestas, a través de encuentros presenciales, permitirá conocer en profundidad su oferta académica y despejar dudas para aquellos interesados en estudiar en 2027.
La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) invita aquellas personas interesadas en iniciar una carrera universitaria en el 2027 a ser parte del ciclo de charlas. Esta iniciativa, busca acercar información sobre las distintas opciones de formación que ofrece la facultad.
Los encuentros se desarrollarán durante septiembre, octubre y noviembre. En cada una de las jornadas, quienes participen podrán conocer de cerca las carreras, informarse sobre sus características, despejar dudas y comenzar a imaginar su futuro universitario.
Las charlas se realizarán a las 15.30, en la sede de la Facultad ubicada en Funes 3250, de acuerdo con el siguiente cronograma:
30 de septiembre: Contador Público y Tecnicatura Universitaria Contable
7 de octubre: Licenciatura en Administración, Tecnicatura Universitaria en Comercio Exterior y Tecnicatura Universitaria en Comercialización.
21 de octubre: Licenciatura en Economía y Profesorado Universitario en Economía
28 de octubre: Licenciatura en Turismo y Tecnicatura Universitaria en Turismo
4 de noviembre: Tecnicatura Universitaria en Periodismo Digital
La iniciativa forma parte de las acciones de la FCEyS destinadas a acompañar a quienes atraviesan el proceso de elección de una carrera, brindando información y un espacio de encuentro con la Facultad.
Para más información ingresar a eco.mdp.edu.ar/carreras