La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) invita aquellas personas interesadas en iniciar una carrera universitaria en el 2027 a ser parte del ciclo de charlas. Esta iniciativa, busca acercar información sobre las distintas opciones de formación que ofrece la facultad.

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Los encuentros se desarrollarán durante septiembre, octubre y noviembre. En cada una de las jornadas, quienes participen podrán conocer de cerca las carreras, informarse sobre sus características, despejar dudas y comenzar a imaginar su futuro universitario.

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Las charlas se realizarán a las 15.30, en la sede de la Facultad ubicada en Funes 3250, de acuerdo con el siguiente cronograma:

30 de septiembre: Contador Público y Tecnicatura Universitaria Contable

7 de octubre: Licenciatura en Administración, Tecnicatura Universitaria en Comercio Exterior y Tecnicatura Universitaria en Comercialización.

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21 de octubre: Licenciatura en Economía y Profesorado Universitario en Economía

28 de octubre: Licenciatura en Turismo y Tecnicatura Universitaria en Turismo

4 de noviembre: Tecnicatura Universitaria en Periodismo Digital

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La iniciativa forma parte de las acciones de la FCEyS destinadas a acompañar a quienes atraviesan el proceso de elección de una carrera, brindando información y un espacio de encuentro con la Facultad.

Para más información ingresar a eco.mdp.edu.ar/carreras