La asociación Paren de Fumigarnos cuestionó los controles que realiza el Municipio de General Pueyrredon sobre el uso de agroquímicos, luego de conocerse que siete de las 130 muestras de frutas y verduras analizadas por Bromatología durante 2024-2025 resultaron no aptas por la presencia de residuos.

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El dato surge del Informe Ambiental Anual 2024-2025, en el marco del Programa de Muestreo y Control de Agroquímicos en Productos Frutihortícolas Frescos. Según el documento, los resultados derivaron en decomisos de cultivos, intervenciones de mercadería y clausuras en puntos de venta.

Desde Paren de Fumigarnos, sin embargo, cuestionaron el alcance de esos controles. “El municipio no controla nada”, sostuvo Marcela, integrante de la organización, quien aseguró que tampoco se interviene ante las denuncias de vecinos por fumigaciones.

“Es increíble que siete de 130 muestras hayan dado no aptas porque no existe control de ningún tipo en ninguna área, ni en aguas ni en nada”, afirmó en diálogo con El Marplatense.

En la misma línea, Jorge Picorelli, también integrante de la asociación, aseguró que no conocían el informe y puso en duda sus resultados a partir de antecedentes que, según sostuvo, se remontan a controles realizados años atrás por Bromatología.

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Picorelli también señaló que la organización trabaja actualmente sobre la situación de pozos de escuelas rurales y afirmó que continúan encontrándose restos de agroquímicos. Además, sostuvo que una resolución reciente de la Suprema Corte bonaerense volvió a exigir controles al Municipio ante denuncias por fumigaciones en cercanías de escuelas y viviendas.

Según el integrante de la asociación, el máximo tribunal provincial también habría requerido que se informe periódicamente a la población y a los productores sobre las medidas adoptadas. Picorelli cuestionó el alcance de ese mecanismo y afirmó que el Municipio habría notificado a 70 productores, una cifra que consideró insuficiente frente a la cantidad de establecimientos productivos del distrito.

“Siempre está la trampa. No se le cree al municipio porque, en lugar de ir con nosotros, aunque sea de a poco, desde hace 20 años que estamos tratando de promover la agroecología, lo único que hace es obstaculizar, negar y mentir”, sostuvo.

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Desde Paren de Fumigarnos plantearon así sus reparos sobre el informe oficial y reclamaron mayores controles sobre las fumigaciones y la presencia de agroquímicos en el ambiente y en productos destinados al consumo.