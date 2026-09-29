La Alcaidía Penitenciaria de Batán inauguró este lunes el “Rincón de las Infancias”, un sector de uso recreativo destinado a los niños y niñas que concurren durante las jornadas de visita.

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El proyecto contó con el apoyo de autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

El objetivo de esta iniciativa es poner en valor el espacio de recreación y generar condiciones adecuadas para acompañar el encuentro familiar y el juego como parte del momento.

La inauguración estuvo encabezada por la directora de la Alcaidía Penitenciaria Batán, Lic. María Guadalupe Díaz, y contó con la presencia del Jefe del Complejo Penitenciario Este, Mario Agüero. Además del Secretario de Coordinación de ese Complejo, Eugenio Chiminella, junto al director de la Unidad Penal 50, Gerardo Dumerauf y personal penitenciario.

Durante el acto la directora, además de destacar el sentido de la iniciativa, señaló que la creación del Rincón de las Infancias responde a una decisión institucional de poner en valor un lugar destinado a las familias y generar mejores condiciones para las niñas y los niños que concurren a la dependencia.

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A su vez, Díaz destacó el trabajo que desarrollaron los talleres productivos, donde los propios internos que los integran llevaron a cabo la construcción de juegos y elementos destinados a sus propios hijos.

Y es justamente este uno de los puntos centrales del proyecto, ya que la participación de los internos que forman de los talleres en la construcción de estos elementos le aporta una valor significativo para sus familias.

Es de mencionar que a la propuesta se sumó la donación de pizarrones que donó la Escuela Primaria N°734 que fueron reacondicionados y puestos en valor para su incorporación al sector recreativo.

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Acompañaron la jornada la directora de la E.E.P.A. N° 734, Anahí Rodríguez; la directora del CENS N° 470, Mariela Mastrángelo; el director del Centro de Formación Laboral N° 408, Gustavo Montañez; y la vicedirectora del Jardín Maternal “Los Luceritos”, Fiorella Alberelli.

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