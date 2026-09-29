La docencia universitaria nucleada en CONADU y CONADU Histórica realizará un paro de 72 horas desde este miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, y en Mar del Plata la medida contará con la adhesión de ADUM.

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La secretaria general de ADUM Mar del Plata, Abigail Araujo, explicó que la protesta se da en medio del reclamo al Gobierno nacional por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. “Desde ADUM adherimos a este paro en reclamo hacia un Gobierno nacional que incumple la ley de financiamiento hace casi un año”, sostuvo.

Araujo señaló además que el reclamo contempla distintos puntos vinculados al funcionamiento de las universidades. “Es aumento salarial, aumento de becas para los estudiantes”, remarcó, y agregó que también existe preocupación por las partidas previstas para el próximo año.

En ese sentido, cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 al asegurar que “vimos un recorte para todo lo que tiene que ver con la inversión educativa y en el sistema científico tecnológico”.

La dirigente gremial también hizo referencia a la intervención de la Justicia en el conflicto y sostuvo: “Necesitamos que el Poder Judicial haga cumplir las leyes y los reclamos van a continuar”.

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Por otra parte, ADUM realizará una reunión de delegados y delegadas para analizar nuevas medidas de protesta de cara al jueves 15 de octubre, cuando está prevista una nueva Marcha Federal Universitaria.

“Convocaremos desde la comunidad universitaria al conjunto del pueblo argentino a defender la educación pública y la ciencia nacional”, anticipó Araujo sobre la movilización, que será la quinta de este tipo.