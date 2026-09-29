La cuidad de Mar del Plata será sede el XI Encuentro Nacional de Forum Infancias, que se realizará en dos sedes de la cuidad el viernes 2 y sábado 3 de octubre. El evento titulado: “Infancias y adolescencias: tesoro de lo humano”, reunirá especialistas de todo el país, que debatirán sobre salud mental, educación, influencias de las pantallas, género y políticas públicas.

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Las jornadas estarán organizadas por el Forum Infancias Mar del Plata y reunirá a 300 participantes de todo el país.

El evento se desarrollará en dos sedes: la jornada del viernes 2 tendrá lugar en la Sala Bristol del Complejo Auditorium de 8:30 a 20:00 hs.

Por otro lado, el sábado 3 la actividad se trasladará a la Facultad de Psicología de la UNMDP de 9:00 a 17:00 hs.

El encuentro estará destinado a profesionales y estudiantes de la salud, la educación, las ciencias sociales y del ámbito comunitario, como también al público general interesado en la temática.

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El congreso abordará cinco ejes centrales:

.Salud Mental y Clínica: Abordajes e intervenciones en las infancias y adolescencias.

.Pantallas y Algoritmos: El impacto de las tecnologías e Inteligencia Artificial en los vínculos.

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.Educación y Escuela: El rol de la institución educativa en tiempos de deshumanización.

.Género y Diversidad: Miradas que amplían mundos.

.Políticas Públicas y Derechos: Redes de cuidado colectivo frente al desamparo.

De estas jornadas serán parte diversos especialistas como: Lic. Beatriz Janin, Dr. Juan Vasen, Lic. Miguel Tollo, Dra. Graciela Morgade, Mg. Daniel Korinfeld, Dra. Ana Bloj, Dr. Miguel Kunst, Dra. María Fernanda Saumell, Dra. Pilar López, Lic. Lila Feldman.

También serán parte, Lic. Patricia Marín, Presidenta del Forum Mar del Plata, y el artista plástico Felipe Giménez, quien brindará un espacio-taller para los participantes.

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