Mar del Plata tendrá este miércoles 30 de septiembre una jornada fresca, con cielo mayormente nublado y presencia de viento durante buena parte del día.

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La temperatura mínima rondará los 9°C, mientras que la máxima se ubicará cerca de los 13°C, por lo que se espera poco cambio térmico a lo largo de la jornada.

Durante las primeras horas se prevén además niveles altos de humedad, cercanos al 90%, aunque ese porcentaje tenderá a disminuir con el correr del día.

Uno de los aspectos más destacados será el viento del sudoeste, que soplará con intensidad moderada y podría registrar ráfagas de entre 40 y 45 km/h durante la tarde, lo que hará que la sensación térmica sea más baja.

En cuanto a las precipitaciones, no se espera que sean protagonistas durante la jornada, aunque la nubosidad se mantendrá presente en distintos momentos del miércoles.

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De esta manera, el último día de septiembre se presentará en la ciudad fresco, nublado y ventoso, con temperaturas bajas y ráfagas como principal característica.

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