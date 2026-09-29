La Universidad Atlántida reunió en Mar del Plata a referentes internacionales para diseñar proyectos de impacto local y regional

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Con la intención de debatir y buscar soluciones frente a los desafíos sociales, económicos y ambientales de la región, la Universidad Atlántida realizó el IV Foro Futuros: “Habitar la coexistencia”. Un encuentro internacional que reunió, en Mar del Plata y Chapadmalal, a docentes, investigadores y expertos de Argentina, Chile y Colombia.

Organizado por el Laboratorio Futuros Atlántida, el foro combinó conferencias en el Espacio Chauvin con un “Laboratorio Vivo” de exploración de campo en Chapadmalal y conectó los desafíos del territorio local con la Biorregión Pampa Atlántica.

Durante las dos jornadas, las universidades participantes compartieron diagnósticos y prototiparon iniciativas enfocadas en tres ejes centrales:

Futuros de la longevidad y el diseño urbano: se debatió cómo adaptar las ciudades para poblaciones con expectativas de vida más largas.

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Economías locales e Inteligencia Artificial: se abordaron estrategias de innovación empresarial, uso responsable de la IA y dinámicas productivas vinculadas al desarrollo sostenible y la agricultura.

Coexistencia y sustentabilidad en la ciudad y la costa: tras una jornada de sensibilización y observación de la naturaleza en Chapadmalal, los equipos trabajaron en la sede Mar del Plata de la Atlántida en el prototipado de proyectos.

Laura Novik, directora del laboratorio Futuros Atlántida, dijo: “Imaginar futuros requiere reunir miradas diferentes y comprometerse directamente con el territorio. La universidad tiene el papel central de abrir preguntas, explorar posibilidades e involucrar a la comunidad en la construcción de las soluciones que necesitamos”.

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El encuentro contó con el apoyo de ICETEX Colombia y la participación de la Universidad Católica de Chile, la UNTREF, Colegiatura de Medellín y UNICOMFACAUCA.

Las conclusiones del foro permitieron realizar un panorama sobre proyectos que avanzarán hacia la búsqueda de financiamiento e implementación concreta. Con estas iniciativas, la Universidad Atlántida consolida a Mar del Plata como un nodo de innovación, investigación y vinculación comunitaria en la región.

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