“Tarde o temprano, Mar del Plata va a tener que pensar en otra fuente de agua potable”
Lo aseguró Marcelo Artime, quien desde la Universidad Atlántida Argentina está coordinando las Jornadas de Innovación 2024.
Lo aseguró Marcelo Artime, quien desde la Universidad Atlántida Argentina está coordinando las Jornadas de Innovación 2024.
En concordancia con el lanzamiento de las carreras de profesorado y licenciatura en Educación Física, la Universidad Atlántida Argentina brindará este jueves desde las 17 en el Estadio “Justo Román” una charla con “Lele” Usuna, Ana Gallay, Fernanda Pereyra, Lucía Cosoleto y Micaela Salvador. Los det