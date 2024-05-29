Amado Zogbi: “Brindaremos una charla con deportistas marplatenses para conocer sus vivencias”

En concordancia con el lanzamiento de las carreras de profesorado y licenciatura en Educación Física, la Universidad Atlántida Argentina brindará este jueves desde las 17 en el Estadio “Justo Román” una charla con “Lele” Usuna, Ana Gallay, Fernanda Pereyra, Lucía Cosoleto y Micaela Salvador. Los det