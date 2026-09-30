Un incendio se registró este martes por la noche en una garita abandonada ubicada en la zona de Chacabuco y Catamarca, en Mar del Plata, y obligó a la intervención de una dotación del Cuartel de Bomberos Centro.

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Al llegar al lugar, los bomberos encontraron la estructura en plena combustión, por lo que rápidamente desplegaron una línea devanadera con una lanza de corte regulable para comenzar a combatir las llamas.

El trabajo del personal permitió controlar el fuego y lograr la extinción total del foco, evitando que las llamas continuaran afectando la estructura o se propagaran hacia otros sectores.

Una vez finalizadas las tareas, los efectivos realizaron la correspondiente verificación del lugar y confirmaron que no se habían registrado personas lesionadas.

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Con el incendio completamente controlado y sin nuevos focos, la dotación dio por terminado el operativo y regresó al Cuartel de Bomberos Centro.

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